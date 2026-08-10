Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по VANA, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по VANA, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о VANA

Информация о цене VANA

Что такое VANA

Whitepaper VANA

Официальный сайт VANA

Токеномика VANA

Прогноз цен VANA

История VANA

Руководство по покупке VANA

Конвертер валют VANA в фиат

VANA на споте

Фьючерсы VANA USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ VANA (VANA) за сегодня

Технический анализ VANA (VANA) за сегодня

Страница анализа VANA предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике VANA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе VANA ниже.

Изменение цены VANA (VANA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,8947--+8,05%-26,06%-45,38%
Узнайте больше о цене VANA

Технические индикаторы VANA

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот VANA на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 8
Нейтрально 3
Покупка 15
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 1Покупка 12
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 2Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,8943
0,8936
R2
0,8936
0,8932
R1
0,8933
0,893
PP
0,8926
0,8926
S1
0,8923
0,8922
S2
0,8916
0,892
S3
0,8913
0,8916

Рыночные сигналы VANA

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,03M
$2,97 M
$3,00 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,02 M
3-дневные активные продажи
$0,02 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,05 M
7-дневные активные продажи
$0,05 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала VANA

Чистый притокЦена VANAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,02 M0,89
2026-08-09-$0,07 M0,87
2026-08-08-$0,03 M0,87
2026-08-07-$0,08 M0,88
2026-08-06-$0,01 M0,86

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о VANA

Торгуйте VANA (VANA) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы VANA в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
VANA/USDT
$0,8947
$0,8947$0,8947
+2,40%
89.37K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор VANA в USD

Сумма

VANA
VANA
USD
USD

1 VANA = 0,8947 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.