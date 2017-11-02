Токеномика xMoney (UTK) Откройте для себя ключевую информацию о xMoney (UTK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о xMoney (UTK) xMoney (ранее известная как Utrust) была разработана для решения проблем, связанных с низким уровнем использования криптовалюты в качестве платежного средства, в частности с недостаточно развитой безопасностью транзакций на платежных платформах и относительно высокими комиссиями. Официальный сайт: https://www.xmoney.com/ Whitepaper: https://utrust.com/static/UTRUST-whitepaper-en-2017-11-02-2ae02efb0e0203893bdba1f54000f2b4.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xdc9Ac3C20D1ed0B540dF9b1feDC10039Df13F99c Купить UTK сейчас!

Токеномика и анализ цен xMoney (UTK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене xMoney (UTK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 18,29M $ 18,29M $ 18,29M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 704,11M $ 704,11M $ 704,11M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 25,97M $ 25,97M $ 25,97M Исторический максимум: $ 0,17917 $ 0,17917 $ 0,17917 Исторический минимум: $ 0,00543500526176 $ 0,00543500526176 $ 0,00543500526176 Текущая цена: $ 0,02597 $ 0,02597 $ 0,02597 Узнайте больше о цене xMoney (UTK)

Токеномика xMoney (UTK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики xMoney (UTK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UTK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UTK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UTK, изучите текущую цену UTK!

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