Токеномика xMoney (UTK)

Токеномика xMoney (UTK)

Откройте для себя ключевую информацию о xMoney (UTK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о xMoney (UTK)

xMoney (ранее известная как Utrust) была разработана для решения проблем, связанных с низким уровнем использования криптовалюты в качестве платежного средства, в частности с недостаточно развитой безопасностью транзакций на платежных платформах и относительно высокими комиссиями.

Официальный сайт:
https://www.xmoney.com/
Whitepaper:
https://utrust.com/static/UTRUST-whitepaper-en-2017-11-02-2ae02efb0e0203893bdba1f54000f2b4.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xdc9Ac3C20D1ed0B540dF9b1feDC10039Df13F99c

Токеномика и анализ цен xMoney (UTK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене xMoney (UTK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 18,29M
$ 18,29M$ 18,29M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 704,11M
$ 704,11M$ 704,11M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 25,97M
$ 25,97M$ 25,97M
Исторический максимум:
$ 0,17917
$ 0,17917$ 0,17917
Исторический минимум:
$ 0,00543500526176
$ 0,00543500526176$ 0,00543500526176
Текущая цена:
$ 0,02597
$ 0,02597$ 0,02597

Токеномика xMoney (UTK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики xMoney (UTK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов UTK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов UTK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UTK, изучите текущую цену UTK!

Как купить UTK

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История цены xMoney (UTK)

Анализ истории цены UTK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.