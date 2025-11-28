Токеномика United Protocol (UT)

Откройте для себя ключевую информацию о United Protocol (UT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:50:37 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен United Protocol (UT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене United Protocol (UT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
Общее предложение:
Оборотное предложение:
FDV (полностью разводненная стоимость):
Исторический максимум:
$ 0,041329
Исторический минимум:
Текущая цена:
$ 0,000000001117
Информация о United Protocol (UT)

United Protocol – это сеть 2 уровня нового поколения, созданная для высокопроизводительного выполнения смарт-контрактов. Она сочетает ZK-сопроцессоры с модульной архитектурой, обеспечивая быстрые, безопасные и недорогие ончейн-операции.

Официальный сайт:
https://unitedprotocol.io
Whitepaper:
https://united-protocol-1.gitbook.io/untitled/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xF2c9E40Ab0A972A8a7322D713DD81dd19870549A

Токеномика United Protocol (UT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики United Protocol (UT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов UT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов UT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UT, изучите текущую цену UT!

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

