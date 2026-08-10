Технический анализ USUAL (USUAL) за сегодня
Изменение цены USUAL (USUAL)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$0,009174
|--
|+15,16%
|-1,97%
|-43,93%
Технические индикаторы USUAL
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот USUAL на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Активная продажа
|Продажа 13
|Нейтрально 0
|Покупка 1
|Технические индикаторы:
|Продажа
|Продажа 8
|Нейтрально 2
|Покупка 2
Рыночные сигналы USUAL
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала USUAL
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|-$0,08 M
|0,01
|2026-08-09
|-$0,03 M
|0,01
|2026-08-08
|-$0,05 M
|0,01
|2026-08-07
|$0,10 M
|0,01
|2026-08-06
|$0,06 M
|0,01
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Узнайте больше о USUAL
Торгуйте USUAL (USUAL) рынками на MEXC
Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы USUAL в режиме реального времени и торгуйте напрямую.
Отказ от ответственности
Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.