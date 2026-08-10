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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по USUAL, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по USUAL, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ USUAL (USUAL) за сегодня

Технический анализ USUAL (USUAL) за сегодня

Страница анализа USUAL предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике USUAL, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе USUAL ниже.

Изменение цены USUAL (USUAL)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,009174--+15,16%-1,97%-43,93%
Узнайте больше о цене USUAL

Технические индикаторы USUAL

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот USUAL на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная продажа
Продажа 21
Нейтрально 2
Покупка 3
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 13Нейтрально 0Покупка 1
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 8Нейтрально 2Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,009165
0,009165
R2
0,009165
0,009164
R1
0,009164
0,009164
PP
0,009164
0,009164
S1
0,009163
0,009163
S2
0,009163
0,009163
S3
0,009162
0,009163

Рыночные сигналы USUAL

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,12M
$1,08 M
$1,20 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,04M
3-дневные активные покупки
$0,12 M
3-дневные активные продажи
$0,16 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,03M
7-дневные активные покупки
$0,36 M
7-дневные активные продажи
$0,39 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала USUAL

Чистый притокЦена USUALUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,08 M0,01
2026-08-09-$0,03 M0,01
2026-08-08-$0,05 M0,01
2026-08-07$0,10 M0,01
2026-08-06$0,06 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о USUAL

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Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы USUAL в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
USUAL/USDT
$0,009174
$0,009174$0,009174
-1,65%
6.94M (USDT)
USUAL/USDC
$0,009163
$0,009163$0,009163
-1,60%
5.75M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор USUAL в USD

Сумма

USUAL
USUAL
USD
USD

1 USUAL = 0,009174 USD

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