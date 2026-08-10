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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по USELESS COIN, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по USELESS COIN, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ USELESS COIN (USELESS) за сегодня

Технический анализ USELESS COIN (USELESS) за сегодня

Страница анализа USELESS COIN предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике USELESS, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе USELESS COIN ниже.

Изменение цены USELESS COIN (USELESS)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,038541---22,30%-56,96%-51,07%
Узнайте больше о цене USELESS COIN

Технические индикаторы USELESS COIN

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот USELESS COIN на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 13
Нейтрально 2
Покупка 11
Скользящие средние:НейтральноПродажа 6Нейтрально 0Покупка 8
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 2Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,03877
0,03874
R2
0,03874
0,03873
R1
0,03873
0,03872
PP
0,0387
0,0387
S1
0,03869
0,03869
S2
0,03866
0,03868
S3
0,03865
0,03866

Рыночные сигналы USELESS COIN

Текущий чистый объем открытых ордеров
-2,47M
$3,72 M
$6,19 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,05M
3-дневные активные покупки
$0,77 M
3-дневные активные продажи
$0,72 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,08M
7-дневные активные покупки
$1,87 M
7-дневные активные продажи
$1,79 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала USELESS COIN

Чистый притокЦена USELESSUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,11 M0,04
2026-08-09-$0,26 M0,04
2026-08-08-$0,07 M0,04
2026-08-07-$0,33 M0,04
2026-08-06$0,03 M0,05

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о USELESS COIN

Торгуйте USELESS COIN (USELESS) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы USELESS COIN в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
USELESS/USDT
$0,038657
$0,038657$0,038657
+0,47%
2.82M (USDT)
USELESS/USDC
$0,03865
$0,03865$0,03865
+0,44%
1.50M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор USELESS в USD

Сумма

USELESS
USELESS
USD
USD

1 USELESS = 0,038541 USD

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