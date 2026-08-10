Технический анализ USELESS COIN (USELESS) за сегодня Страница анализа USELESS COIN предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике USELESS, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе USELESS COIN ниже. Регистрация

Изменение цены USELESS COIN (USELESS) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,038541 -- -22,30% -56,96% -51,07%

Технические индикаторы USELESS COIN

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот USELESS COIN на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 13 Нейтрально 2 Покупка 11 Скользящие средние : Нейтрально Продажа 6 Нейтрально 0 Покупка 8 Технические индикаторы : Продажа Продажа 7 Нейтрально 2 Покупка 3 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,03877 0,03874 R2 0,03874 0,03873 R1 0,03873 0,03872 PP 0,0387 0,0387 S1 0,03869 0,03869 S2 0,03866 0,03868 S3 0,03865 0,03866

Рыночные сигналы USELESS COIN Текущий чистый объем открытых ордеров -2,47M $3,72 M $6,19 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,05M 3-дневные активные покупки $0,77 M 3-дневные активные продажи $0,72 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,08M 7-дневные активные покупки $1,87 M 7-дневные активные продажи $1,79 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала USELESS COIN Чистый приток Цена USELESSUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,11 M 0,04 2026-08-09 -$0,26 M 0,04 2026-08-08 -$0,07 M 0,04 2026-08-07 -$0,33 M 0,04 2026-08-06 $0,03 M 0,05 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте USELESS COIN (USELESS) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы USELESS COIN в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч USELESS / USDT $0,038657 $0,038657 $0,038657 +0,47% 2.82M (USDT) Торговля USELESS / USDC $0,03865 $0,03865 $0,03865 +0,44% 1.50M (USDT) Торговля