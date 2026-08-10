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Технический анализ Falcon Finance (USDF) за сегодня

Технический анализ Falcon Finance (USDF) за сегодня

Страница анализа Falcon Finance предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике USDF, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Falcon Finance ниже.

Изменение цены Falcon Finance (USDF)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,996--0,00%-0,08%-0,37%
Узнайте больше о цене Falcon Finance

Поток капитала Falcon Finance

Чистый притокЦена USDFUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M1,00
2026-08-09$0,00 M1,00
2026-08-08$0,00 M1,00
2026-08-07$0,00 M1,00
2026-08-04$0,00 M1,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Falcon Finance

USDF USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по USDF с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами USDF USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
USDF/USDT
$0,996
$0,996$0,996
-0,01%
167.91K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

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1 USDF = 0,996 USD

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