Технический анализ Ethena USDe (USDE) за сегодня
Изменение цены Ethena USDe (USDE)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$1,0006
|--
|-0,04%
|-0,02%
|+0,07%
Поток капитала Ethena USDe
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|-$0,45 M
|1,00
|2026-08-09
|$0,06 M
|1,00
|2026-08-08
|$0,11 M
|1,00
|2026-08-07
|$3,51 M
|1,00
|2026-08-06
|$3,26 M
|1,00
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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