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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Ethena USDe, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Ethena USDe, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Ethena USDe (USDE) за сегодня

Технический анализ Ethena USDe (USDE) за сегодня

Страница анализа Ethena USDe предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике USDE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Ethena USDe ниже.

Изменение цены Ethena USDe (USDE)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$1,0006---0,04%-0,02%+0,07%
Узнайте больше о цене Ethena USDe

Поток капитала Ethena USDe

Чистый притокЦена USDEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,45 M1,00
2026-08-09$0,06 M1,00
2026-08-08$0,11 M1,00
2026-08-07$3,51 M1,00
2026-08-06$3,26 M1,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
USDE/USDT
$1,0007
$1,0007$1,0007
0,00%
3.64M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор USDE в USD

Сумма

USDE
USDE
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USD

1 USDE = 1,0006 USD

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