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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по USAT, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по USAT, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ USAT (USAT) за сегодня

Технический анализ USAT (USAT) за сегодня

Страница анализа USAT предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике USAT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе USAT ниже.

Изменение цены USAT (USAT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,9996--0,00%-0,02%-0,05%
Узнайте больше о цене USAT

Поток капитала USAT

Чистый притокЦена USATUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,05 M1,00
2026-08-09$0,05 M1,00
2026-08-08$0,00 M1,00
2026-08-07$0,00 M1,00
2026-08-06$0,07 M1,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о USAT

USAT USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по USAT с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами USAT USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
USAT/USDT
$0,9996
$0,9996$0,9996
0,00%
55.26K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор USAT в USD

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1 USAT = 0,9996 USD

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