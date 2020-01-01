Токеномика Urolithin A (URO)

Токеномика Urolithin A (URO)

Откройте для себя ключевую информацию о Urolithin A (URO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Urolithin A (URO)

Urolithin A – это мемкоин в сети Solana.

Официальный сайт:
https://pump-science-app.vercel.app/experiments/URO
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/FvgqHMfL9yn39V79huDPy3YUNDoYJpuLWng2JfmQpump

Токеномика и анализ цен Urolithin A (URO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Urolithin A (URO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,86M
$ 1,86M$ 1,86M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 999,52M
$ 999,52M$ 999,52M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,86M
$ 1,86M$ 1,86M
Исторический максимум:
$ 0,12586
$ 0,12586$ 0,12586
Исторический минимум:
$ 0,000006418559921488
$ 0,000006418559921488$ 0,000006418559921488
Текущая цена:
$ 0,001857
$ 0,001857$ 0,001857

Токеномика Urolithin A (URO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Urolithin A (URO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов URO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов URO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой URO, изучите текущую цену URO!

Как купить URO

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История цены Urolithin A (URO)

Анализ истории цены URO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.