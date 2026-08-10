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Технический анализ Unitas (UP) за сегодня

Технический анализ Unitas (UP) за сегодня

Страница анализа Unitas предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике UP, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Unitas ниже.

Изменение цены Unitas (UP)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,37821--+10,62%+19,32%+134,05%
Узнайте больше о цене Unitas

Технические индикаторы Unitas

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Unitas на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 4
Нейтрально 5
Покупка 17
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 4Нейтрально 5Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,3794
0,3793
R2
0,3793
0,3793
R1
0,3793
0,3793
PP
0,3792
0,3792
S1
0,3792
0,3792
S2
0,3791
0,3792
S3
0,3791
0,3791

Рыночные сигналы Unitas

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,07M
$1,14 M
$1,21 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,05 M
3-дневные активные продажи
$0,04 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,37 M
7-дневные активные продажи
$0,37 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Unitas

Чистый притокЦена UPUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,01 M0,38
2026-08-09-$0,01 M0,35
2026-08-08$0,01 M0,35
2026-08-07-$0,01 M0,33
2026-08-06-$0,02 M0,34

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
UP/USDT
$0,37818
$0,37818$0,37818
+7,47%
156.34K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор UP в USD

Сумма

UP
UP
USD
USD

1 UP = 0,37821 USD

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