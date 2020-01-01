Токеномика UniSuiCoin (UNISUI) Откройте для себя ключевую информацию о UniSuiCoin (UNISUI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о UniSuiCoin (UNISUI) UniSuiCoin — мемкоин, вдохновленный «UNI», собакой сооснователя блокчейна SUI. Официальный сайт: https://unicoinsui.com/ Обозреватель блоков: https://suiscan.xyz/coin/0xaf9e228fd0292e2a27b4859bc57a2f3a9faedb9341b6307c84fef163e44790cc::uni::UNI Купить UNISUI сейчас!

Токеномика и анализ цен UniSuiCoin (UNISUI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене UniSuiCoin (UNISUI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 503,20K $ 503,20K $ 503,20K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 503,20K $ 503,20K $ 503,20K Исторический максимум: $ 0,042 $ 0,042 $ 0,042 Исторический минимум: $ 0,000141006617086727 $ 0,000141006617086727 $ 0,000141006617086727 Текущая цена: $ 0,0005032 $ 0,0005032 $ 0,0005032 Узнайте больше о цене UniSuiCoin (UNISUI)

Токеномика UniSuiCoin (UNISUI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики UniSuiCoin (UNISUI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UNISUI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UNISUI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UNISUI, изучите текущую цену UNISUI!

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