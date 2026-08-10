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Технический анализ Manadia (UMXM) за сегодня

Технический анализ Manadia (UMXM) за сегодня

Страница анализа Manadia предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике UMXM, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Manadia ниже.

Изменение цены Manadia (UMXM)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,2048---19,22%-90,92%-74,40%
Узнайте больше о цене Manadia

Поток капитала Manadia

Чистый притокЦена UMXMUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,21
2026-08-09$0,00 M0,21
2026-08-08$0,00 M0,23
2026-08-07$0,00 M0,23
2026-08-06$0,00 M0,24

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Manadia

UMXM USDT (фьючерсная торговля)

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
UMXM/USDT
$0,2045
$0,2045$0,2045
-3,62%
466.36K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор UMXM в USD

Сумма

UMXM
UMXM
USD
USD

1 UMXM = 0,2048 USD

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