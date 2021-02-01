Токеномика Umbrella Network (UMB) Откройте для себя ключевую информацию о Umbrella Network (UMB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Umbrella Network (UMB) Umbrella Network - это автономный, масштабируемый и экономически эффективный оракул для сообществ DeFi и блокчейн. Официальный сайт: https://www.umb.network/ Whitepaper: https://www.umb.network/wp-content/uploads/2021/02/umb_litepaper_design_v3.1.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x6fc13eace26590b80cccab1ba5d51890577d83b2 Купить UMB сейчас!

Токеномика и анализ цен Umbrella Network (UMB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Umbrella Network (UMB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 577,72K $ 577,72K $ 577,72K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 292,96M $ 292,96M $ 292,96M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 3 $ 3 $ 3 Исторический минимум: $ 0,001528968143300195 $ 0,001528968143300195 $ 0,001528968143300195 Текущая цена: $ 0,001972 $ 0,001972 $ 0,001972 Узнайте больше о цене Umbrella Network (UMB)

Токеномика Umbrella Network (UMB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Umbrella Network (UMB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UMB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UMB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UMB, изучите текущую цену UMB!

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