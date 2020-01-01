Токеномика ULTRON (ULX)

Токеномика ULTRON (ULX)

Откройте для себя ключевую информацию о ULTRON (ULX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ULTRON (ULX)

Ultron - это блокчейн, который последовательно решает трилемму блокчейна, обеспечивая одновременно скорость транзакций, безопасность и значительную масштабируемость. Кроме того, технология блокчейна использует протокол Proof-of-Stake (POS) без лидера и асинхронным механизмом консенсуса задачи византийских генералов.

Официальный сайт:
https://ultron.foundation
Whitepaper:
https://media.ultron-cloud.dev/file/ultron-landing/media/pdf/whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://ulxscan.com

Токеномика и анализ цен ULTRON (ULX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ULTRON (ULX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 50,00B
$ 50,00B$ 50,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 293,50M
$ 293,50M$ 293,50M
Исторический максимум:
$ 0,204
$ 0,204$ 0,204
Исторический минимум:
$ 0,006034261465022943
$ 0,006034261465022943$ 0,006034261465022943
Текущая цена:
$ 0,00587
$ 0,00587$ 0,00587

Токеномика ULTRON (ULX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ULTRON (ULX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ULX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ULX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ULX, изучите текущую цену ULX!

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История цены ULTRON (ULX)

Анализ истории цены ULX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.