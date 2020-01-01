Токеномика ULTRON (ULX) Откройте для себя ключевую информацию о ULTRON (ULX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ULTRON (ULX) Ultron - это блокчейн, который последовательно решает трилемму блокчейна, обеспечивая одновременно скорость транзакций, безопасность и значительную масштабируемость. Кроме того, технология блокчейна использует протокол Proof-of-Stake (POS) без лидера и асинхронным механизмом консенсуса задачи византийских генералов. Официальный сайт: https://ultron.foundation Whitepaper: https://media.ultron-cloud.dev/file/ultron-landing/media/pdf/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://ulxscan.com Купить ULX сейчас!

Токеномика и анализ цен ULTRON (ULX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ULTRON (ULX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 50,00B $ 50,00B $ 50,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 293,50M $ 293,50M $ 293,50M Исторический максимум: $ 0,204 $ 0,204 $ 0,204 Исторический минимум: $ 0,006034261465022943 $ 0,006034261465022943 $ 0,006034261465022943 Текущая цена: $ 0,00587 $ 0,00587 $ 0,00587 Узнайте больше о цене ULTRON (ULX)

Токеномика ULTRON (ULX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ULTRON (ULX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ULX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ULX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ULX, изучите текущую цену ULX!

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