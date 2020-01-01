Токеномика UniLend (UFT) Откройте для себя ключевую информацию о UniLend (UFT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о UniLend (UFT) UniLend - это децентрализованный протокол DeFi без права доступа, который объединяет услуги спот-трейдинга и денежные рынки с услугами кредитования и заимствования с помощью смарт-контрактов. На денежных рынках процентные ставки и коэффициент залога зависят от спроса, предложения и других рыночных сил, а лимиты заимствований определяются ликвидностью в торговых парах. Официальный сайт: https://unilend.finance/ Whitepaper: https://unilend.gitbook.io/unilend-finance/whitepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x0202Be363B8a4820f3F4DE7FaF5224fF05943AB1 Купить UFT сейчас!

Токеномика и анализ цен UniLend (UFT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене UniLend (UFT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 552,32K $ 552,32K $ 552,32K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 91,67M $ 91,67M $ 91,67M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 4,8 $ 4,8 $ 4,8 Исторический минимум: $ 0,003900536103459957 $ 0,003900536103459957 $ 0,003900536103459957 Текущая цена: $ 0,006025 $ 0,006025 $ 0,006025 Узнайте больше о цене UniLend (UFT)

Токеномика UniLend (UFT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики UniLend (UFT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UFT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UFT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UFT, изучите текущую цену UFT!

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