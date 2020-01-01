Токеномика UniLend (UFT)

Токеномика UniLend (UFT)

Откройте для себя ключевую информацию о UniLend (UFT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о UniLend (UFT)

UniLend - это децентрализованный протокол DeFi без права доступа, который объединяет услуги спот-трейдинга и денежные рынки с услугами кредитования и заимствования с помощью смарт-контрактов. На денежных рынках процентные ставки и коэффициент залога зависят от спроса, предложения и других рыночных сил, а лимиты заимствований определяются ликвидностью в торговых парах.

Официальный сайт:
https://unilend.finance/
Whitepaper:
https://unilend.gitbook.io/unilend-finance/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x0202Be363B8a4820f3F4DE7FaF5224fF05943AB1

Токеномика и анализ цен UniLend (UFT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене UniLend (UFT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 552,32K
$ 552,32K$ 552,32K
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 91,67M
$ 91,67M$ 91,67M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 4,8
$ 4,8$ 4,8
Исторический минимум:
$ 0,003900536103459957
$ 0,003900536103459957$ 0,003900536103459957
Текущая цена:
$ 0,006025
$ 0,006025$ 0,006025

Токеномика UniLend (UFT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики UniLend (UFT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов UFT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов UFT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UFT, изучите текущую цену UFT!

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История цены UniLend (UFT)

Анализ истории цены UFT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.