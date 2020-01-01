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Технический анализ Unibase (UB) за сегодня

Технический анализ Unibase (UB) за сегодня

Страница анализа Unibase предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике UB, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Unibase ниже.

Изменение цены Unibase (UB)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,13688---26,50%+82,55%-14,39%
Узнайте больше о цене Unibase

Технические индикаторы Unibase

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Unibase на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 8
Нейтрально 0
Покупка 18
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 8Нейтрально 0Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,13776
0,13732
R2
0,13732
0,13682
R1
0,13645
0,13651
PP
0,13601
0,13601
S1
0,13514
0,13551
S2
0,1347
0,1352
S3
0,13383
0,1347

Рыночные сигналы Unibase

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,77M
$5,30 M
$6,07 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
3-дневные активные покупки
$2,25 M
3-дневные активные продажи
$2,23 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,25M
7-дневные активные покупки
$23,37 M
7-дневные активные продажи
$23,12 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Unibase

Чистый притокЦена UBUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
UB/USDT
$0,13677
$0,13677$0,13677
+1,07%
1.11M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор UB в USD

Сумма

UB
UB
USD
USD

1 UB = 0,13688 USD

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