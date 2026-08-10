Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по UnifAI, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по UnifAI, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о UAI

Информация о цене UAI

Что такое UAI

Whitepaper UAI

Официальный сайт UAI

Токеномика UAI

Прогноз цен UAI

История UAI

Руководство по покупке UAI

Конвертер валют UAI в фиат

UAI на споте

Фьючерсы UAI USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ UnifAI (UAI) за сегодня

Технический анализ UnifAI (UAI) за сегодня

Страница анализа UnifAI предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике UAI, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе UnifAI ниже.

Изменение цены UnifAI (UAI)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,2505---29,18%-34,62%-5,76%
Узнайте больше о цене UnifAI

Технические индикаторы UnifAI

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот UnifAI на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 7
Нейтрально 1
Покупка 18
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 1Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,2519
0,2518
R2
0,2518
0,2518
R1
0,2518
0,2518
PP
0,2517
0,2517
S1
0,2517
0,2517
S2
0,2516
0,2517
S3
0,2516
0,2516

Рыночные сигналы UnifAI

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,25M
$1,86 M
$2,11 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,07M
3-дневные активные покупки
$1,44 M
3-дневные активные продажи
$1,51 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,07M
7-дневные активные покупки
$15,26 M
7-дневные активные продажи
$15,33 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала UnifAI

Чистый притокЦена UAIUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,03 M0,24
2026-08-09-$0,05 M0,24
2026-08-08-$0,04 M0,25
2026-08-07-$0,06 M0,25
2026-08-06-$0,07 M0,25

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о UnifAI

Торгуйте UnifAI (UAI) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы UnifAI в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
UAI/USDT
$0,251
$0,251$0,251
+6,31%
538.77K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор UAI в USD

Сумма

UAI
UAI
USD
USD

1 UAI = 0,2505 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.