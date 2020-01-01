Токеномика Bounty Temple (TYT) Откройте для себя ключевую информацию о Bounty Temple (TYT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bounty Temple (TYT) Bounty Temple - первая из 100 игр P2E-Evolution, которые будут запущены на платформе Orasis. Игра также будет использовать казуальную концепцию, где каждый сможет насладиться игрой без особых усилий. Модель, используемая в этой игре, также решит проблемы устойчивости существующих моделей P2E. Команда проекта разработала уникальный собственный алгоритм ИИ, который обеспечит стабильность токенов, также их продукт разработан, чтобы преодолеть медвежий рынок. Официальный сайт: https://bountytemple.com/ Whitepaper: https://bountytemple.gitbook.io/whitepaper-v1 Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0xE5cf781d9e6E92B051FFb8037a5d81981863EA82 Купить TYT сейчас!

Токеномика и анализ цен Bounty Temple (TYT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bounty Temple (TYT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 3 $ 3 $ 3 Исторический минимум: $ 0,001179766675673342 $ 0,001179766675673342 $ 0,001179766675673342 Текущая цена: $ 0,004495 $ 0,004495 $ 0,004495 Узнайте больше о цене Bounty Temple (TYT)

Токеномика Bounty Temple (TYT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bounty Temple (TYT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TYT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TYT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TYT, изучите текущую цену TYT!

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