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Технический анализ Tutorial (TUT) за сегодня

Технический анализ Tutorial (TUT) за сегодня

Страница анализа Tutorial предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике TUT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Tutorial ниже.

Изменение цены Tutorial (TUT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,118964--+482,44%+822,05%+784,49%
Узнайте больше о цене Tutorial

Технические индикаторы Tutorial

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Tutorial на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 4
Нейтрально 5
Покупка 17
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 0Покупка 11
Технические индикаторы:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 5Покупка 6
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,11931
0,11897
R2
0,11897
0,11857
R1
0,11828
0,11833
PP
0,11794
0,11794
S1
0,11725
0,11754
S2
0,11691
0,1173
S3
0,11622
0,11691

Рыночные сигналы Tutorial

Текущий чистый объем открытых ордеров
-2,97M
$8,92 M
$11,89 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,47M
3-дневные активные покупки
$67,40 M
3-дневные активные продажи
$66,92 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,42M
7-дневные активные покупки
$69,31 M
7-дневные активные продажи
$68,89 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Tutorial

Чистый притокЦена TUTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$1,68 M0,11
2026-08-09$8,47 M0,15
2026-08-08$2,29 M0,07
2026-08-07$0,62 M0,04
2026-08-06$0,81 M0,03

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Tutorial

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
TUT/USDT
$0,117681
$0,117681$0,117681
-19,43%
40.59M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор TUT в USD

Сумма

TUT
TUT
USD
USD

1 TUT = 0,118964 USD

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