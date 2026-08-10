Технический анализ Tutorial (TUT) за сегодня
Изменение цены Tutorial (TUT)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$0,118964
|--
|+482,44%
|+822,05%
|+784,49%
Технические индикаторы Tutorial
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Tutorial на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Покупка
|Продажа 3
|Нейтрально 0
|Покупка 11
|Технические индикаторы:
|Активная покупка
|Продажа 1
|Нейтрально 5
|Покупка 6
Рыночные сигналы Tutorial
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала Tutorial
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|$1,68 M
|0,11
|2026-08-09
|$8,47 M
|0,15
|2026-08-08
|$2,29 M
|0,07
|2026-08-07
|$0,62 M
|0,04
|2026-08-06
|$0,81 M
|0,03
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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