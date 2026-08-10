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Технический анализ Turtle (TURTLE) за сегодня

Технический анализ Turtle (TURTLE) за сегодня

Страница анализа Turtle предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике TURTLE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Turtle ниже.

Изменение цены Turtle (TURTLE)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,04455--+7,53%+29,24%-21,78%
Узнайте больше о цене Turtle

Технические индикаторы Turtle

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Turtle на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 15
Нейтрально 2
Покупка 9
Скользящие средние:НейтральноПродажа 8Нейтрально 0Покупка 6
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 2Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,04462
0,04461
R2
0,04461
0,04459
R1
0,04459
0,04459
PP
0,04458
0,04458
S1
0,04456
0,04456
S2
0,04455
0,04456
S3
0,04453
0,04455

Рыночные сигналы Turtle

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,89M
$5,61 M
$6,50 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,03 M
3-дневные активные продажи
$0,03 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,08 M
7-дневные активные продажи
$0,08 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Turtle

Чистый притокЦена TURTLEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,03 M0,04
2026-08-09-$0,03 M0,05
2026-08-08-$0,02 M0,04
2026-08-07-$0,03 M0,05
2026-08-06-$0,03 M0,04

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
TURTLE/USDT
$0,04458
$0,04458$0,04458
-5,20%
1.32M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор TURTLE в USD

Сумма

TURTLE
TURTLE
USD
USD

1 TURTLE = 0,04455 USD

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