Токеномика Turtsat (TURT)

Токеномика Turtsat (TURT)

Откройте для себя ключевую информацию о Turtsat (TURT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Turtsat (TURT)

Turtsat - это управляемая сообществом открытая платформа для ординаров, цель которой - стать гиткоином ординаров, предоставляя всем возможность создавать, жертвовать и влиять на биткоин-ординары и BRC-20 через Turtsat. Платформа будет иметь фундаментальный протокол пожертвований, позволяющий большему количеству разработчиков и сообществ с открытым исходным кодом участвовать в экологическом развитии ординалов и пользоваться преимуществами.

Официальный сайт:
https://turtsat.io/
Whitepaper:
https://medium.com/@Turtsat/turtsat-a-community-led-open-platform-on-ordinals-5833d9741d76
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x0800394f6e23dd539929c8b77a3d45c96f76aefc?a=0x96b289AA02D0BB8137249fB0C73235fE1364e6B1

Токеномика и анализ цен Turtsat (TURT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Turtsat (TURT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 235,40K
$ 235,40K$ 235,40K
Исторический максимум:
$ 0,108
$ 0,108$ 0,108
Исторический минимум:
$ 0,000116296811420314
$ 0,000116296811420314$ 0,000116296811420314
Текущая цена:
$ 0,0002354
$ 0,0002354$ 0,0002354

Токеномика Turtsat (TURT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Turtsat (TURT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TURT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TURT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TURT, изучите текущую цену TURT!

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История цены Turtsat (TURT)

Анализ истории цены TURT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.