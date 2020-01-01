Токеномика Turtsat (TURT) Откройте для себя ключевую информацию о Turtsat (TURT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Turtsat (TURT) Turtsat - это управляемая сообществом открытая платформа для ординаров, цель которой - стать гиткоином ординаров, предоставляя всем возможность создавать, жертвовать и влиять на биткоин-ординары и BRC-20 через Turtsat. Платформа будет иметь фундаментальный протокол пожертвований, позволяющий большему количеству разработчиков и сообществ с открытым исходным кодом участвовать в экологическом развитии ординалов и пользоваться преимуществами. Официальный сайт: https://turtsat.io/ Whitepaper: https://medium.com/@Turtsat/turtsat-a-community-led-open-platform-on-ordinals-5833d9741d76 Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x0800394f6e23dd539929c8b77a3d45c96f76aefc?a=0x96b289AA02D0BB8137249fB0C73235fE1364e6B1 Купить TURT сейчас!

Токеномика и анализ цен Turtsat (TURT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Turtsat (TURT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 235,40K $ 235,40K $ 235,40K Исторический максимум: $ 0,108 $ 0,108 $ 0,108 Исторический минимум: $ 0,000116296811420314 $ 0,000116296811420314 $ 0,000116296811420314 Текущая цена: $ 0,0002354 $ 0,0002354 $ 0,0002354 Узнайте больше о цене Turtsat (TURT)

Токеномика Turtsat (TURT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Turtsat (TURT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TURT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TURT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TURT, изучите текущую цену TURT!

Как купить TURT Заинтересованы в добавлении Turtsat (TURT) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки TURT, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить TURT на MEXC прямо сейчас!

История цены Turtsat (TURT) Анализ истории цены TURT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены TURT прямо сейчас!

Прогноз цены TURT Хотите узнать, куда может двигаться TURT? Наша страница прогноза цены TURT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена TURT прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!