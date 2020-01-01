Токеномика TUBES (TUBES) Откройте для себя ключевую информацию о TUBES (TUBES), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TUBES (TUBES) Протокол TUBE запускает первую децентрализованную кросчейн биржу Inscription. Благодаря прорыву в технологии кросчейн и реализации функций DEFI на ERC20, платформа будет работать на основе прозрачных и безопасных правил, лидируя в развитии экосистемы отрасли. Основные функции на первом этапе развития технологической экосистемы платформы включают в себя стейкинг ликвидности, вознаграждения за ликвидность, децентрализованную биржу, протоколы стейкинг-кредитования и кросчейн протоколы. Официальный сайт: https://www.protocol.tube/main/index Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xfcc24ec0cce31306a9541bfbfe45ff8a0f34f36e Купить TUBES сейчас!

Токеномика и анализ цен TUBES (TUBES) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TUBES (TUBES), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 39,00M $ 39,00M $ 39,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,15M $ 4,15M $ 4,15M Исторический максимум: $ 10 $ 10 $ 10 Исторический минимум: $ 0,22999102299813068 $ 0,22999102299813068 $ 0,22999102299813068 Текущая цена: $ 0,1065 $ 0,1065 $ 0,1065 Узнайте больше о цене TUBES (TUBES)

Токеномика TUBES (TUBES): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TUBES (TUBES) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TUBES, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TUBES. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TUBES, изучите текущую цену TUBES!

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