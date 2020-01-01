Токеномика TUBES (TUBES)

Токеномика TUBES (TUBES)

Откройте для себя ключевую информацию о TUBES (TUBES), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о TUBES (TUBES)

Протокол TUBE запускает первую децентрализованную кросчейн биржу Inscription. Благодаря прорыву в технологии кросчейн и реализации функций DEFI на ERC20, платформа будет работать на основе прозрачных и безопасных правил, лидируя в развитии экосистемы отрасли. Основные функции на первом этапе развития технологической экосистемы платформы включают в себя стейкинг ликвидности, вознаграждения за ликвидность, децентрализованную биржу, протоколы стейкинг-кредитования и кросчейн протоколы.

Официальный сайт:
https://www.protocol.tube/main/index
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xfcc24ec0cce31306a9541bfbfe45ff8a0f34f36e

Токеномика и анализ цен TUBES (TUBES)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене TUBES (TUBES), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 39,00M
$ 39,00M$ 39,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,15M
$ 4,15M$ 4,15M
Исторический максимум:
$ 10
$ 10$ 10
Исторический минимум:
$ 0,22999102299813068
$ 0,22999102299813068$ 0,22999102299813068
Текущая цена:
$ 0,1065
$ 0,1065$ 0,1065

Токеномика TUBES (TUBES): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики TUBES (TUBES) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TUBES, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TUBES.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TUBES, изучите текущую цену TUBES!

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История цены TUBES (TUBES)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.