Токеномика Atua AI (TUA) Откройте для себя ключевую информацию о Atua AI (TUA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Atua AI (TUA) Atua AI – это революционная платформа ончейн, которая предоставляет пользователям Web3 передовые инструменты искусственного интеллекта для создания контента. Atua AI легко интегрируется с существующими системами и использует блокчейн для безопасной и масштабируемой работы – от генерации текста и изображений до написания кода на нескольких языках. Благодаря поддержке более 53 языков это универсальное решение для компаний и разработчиков, стремящихся повысить свою производительность и творческий потенциал в цифровую эпоху. Официальный сайт: https://atua.ai Whitepaper: https://whitepaper.atua.ai Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x791a5c2261823dbf69b27b63e851b7745532cfa2 Купить TUA сейчас!

Токеномика и анализ цен Atua AI (TUA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Atua AI (TUA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 501,50K $ 501,50K $ 501,50K Исторический максимум: $ 0,0034203 $ 0,0034203 $ 0,0034203 Исторический минимум: $ 0,000064969013238687 $ 0,000064969013238687 $ 0,000064969013238687 Текущая цена: $ 0,0001003 $ 0,0001003 $ 0,0001003 Узнайте больше о цене Atua AI (TUA)

Токеномика Atua AI (TUA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Atua AI (TUA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TUA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TUA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TUA, изучите текущую цену TUA!

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