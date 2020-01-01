Токеномика Atua AI (TUA)

Токеномика Atua AI (TUA)

Откройте для себя ключевую информацию о Atua AI (TUA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Atua AI (TUA)

Atua AI – это революционная платформа ончейн, которая предоставляет пользователям Web3 передовые инструменты искусственного интеллекта для создания контента. Atua AI легко интегрируется с существующими системами и использует блокчейн для безопасной и масштабируемой работы – от генерации текста и изображений до написания кода на нескольких языках. Благодаря поддержке более 53 языков это универсальное решение для компаний и разработчиков, стремящихся повысить свою производительность и творческий потенциал в цифровую эпоху.

Официальный сайт:
https://atua.ai
Whitepaper:
https://whitepaper.atua.ai
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x791a5c2261823dbf69b27b63e851b7745532cfa2

Токеномика и анализ цен Atua AI (TUA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Atua AI (TUA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 5,00B
$ 5,00B$ 5,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 501,50K
$ 501,50K$ 501,50K
Исторический максимум:
$ 0,0034203
$ 0,0034203$ 0,0034203
Исторический минимум:
$ 0,000064969013238687
$ 0,000064969013238687$ 0,000064969013238687
Текущая цена:
$ 0,0001003
$ 0,0001003$ 0,0001003

Токеномика Atua AI (TUA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Atua AI (TUA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TUA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TUA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TUA, изучите текущую цену TUA!

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История цены Atua AI (TUA)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.