Токеномика TSUBASA Governance (TSUGT)

Токеномика TSUBASA Governance (TSUGT)

Откройте для себя ключевую информацию о TSUBASA Governance (TSUGT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о TSUBASA Governance (TSUGT)

«Captain Tsubasa -RIVALS-» — игра, основанная на популярной футбольной манге «Капитан Цубаса» Йоичи Такахаши. Манга, проданная тиражом более 70 миллионов копий, рассказывает о пути и росте Цубасы Озоры как футболиста. В игре есть режимы PvE и PvP, позволяющие игрокам участвовать в сюжетных битвах и соревноваться с другими. Игроки могут развивать и усиливать своих уникальных персонажей NFT, соревнуясь за предметы со своими «соперниками».

Официальный сайт:
https://tsubasa-rivals.com/
Whitepaper:
https://captain-tsubasa-rivals.gitbook.io/en/
Обозреватель блоков:
https://polygonscan.com/token/0x70e29b7e036b14d496431b77e0b6eb0008be6165

Токеномика и анализ цен TSUBASA Governance (TSUGT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене TSUBASA Governance (TSUGT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 142,39K
$ 142,39K$ 142,39K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 178,88M
$ 178,88M$ 178,88M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 796,00K
$ 796,00K$ 796,00K
Исторический максимум:
$ 0,23988
$ 0,23988$ 0,23988
Исторический минимум:
$ 0,000792027519505316
$ 0,000792027519505316$ 0,000792027519505316
Текущая цена:
$ 0,000796
$ 0,000796$ 0,000796

Токеномика TSUBASA Governance (TSUGT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики TSUBASA Governance (TSUGT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TSUGT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TSUGT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TSUGT, изучите текущую цену TSUGT!

Как купить TSUGT

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История цены TSUBASA Governance (TSUGT)

Анализ истории цены TSUGT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены TSUGT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.