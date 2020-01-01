Токеномика TSUBASA Governance (TSUGT) Откройте для себя ключевую информацию о TSUBASA Governance (TSUGT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TSUBASA Governance (TSUGT) «Captain Tsubasa -RIVALS-» — игра, основанная на популярной футбольной манге «Капитан Цубаса» Йоичи Такахаши. Манга, проданная тиражом более 70 миллионов копий, рассказывает о пути и росте Цубасы Озоры как футболиста. В игре есть режимы PvE и PvP, позволяющие игрокам участвовать в сюжетных битвах и соревноваться с другими. Игроки могут развивать и усиливать своих уникальных персонажей NFT, соревнуясь за предметы со своими «соперниками». Официальный сайт: https://tsubasa-rivals.com/ Whitepaper: https://captain-tsubasa-rivals.gitbook.io/en/ Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x70e29b7e036b14d496431b77e0b6eb0008be6165 Купить TSUGT сейчас!

Токеномика и анализ цен TSUBASA Governance (TSUGT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TSUBASA Governance (TSUGT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 142,39K $ 142,39K $ 142,39K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 178,88M $ 178,88M $ 178,88M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 796,00K $ 796,00K $ 796,00K Исторический максимум: $ 0,23988 $ 0,23988 $ 0,23988 Исторический минимум: $ 0,000792027519505316 $ 0,000792027519505316 $ 0,000792027519505316 Текущая цена: $ 0,000796 $ 0,000796 $ 0,000796 Узнайте больше о цене TSUBASA Governance (TSUGT)

Токеномика TSUBASA Governance (TSUGT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TSUBASA Governance (TSUGT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TSUGT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TSUGT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TSUGT, изучите текущую цену TSUGT!

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