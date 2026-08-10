Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Test, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Test, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о TST

Информация о цене TST

Что такое TST

Официальный сайт TST

Токеномика TST

Прогноз цен TST

История TST

Руководство по покупке TST

Конвертер валют TST в фиат

TST на споте

Фьючерсы TST USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ Test (TST) за сегодня

Технический анализ Test (TST) за сегодня

Страница анализа Test предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике TST, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Test ниже.

Изменение цены Test (TST)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,021571--+91,67%+106,59%+3,55%
Узнайте больше о цене Test

Технические индикаторы Test

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Test на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 7
Нейтрально 6
Покупка 13
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 5Нейтрально 1Покупка 8
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 2Нейтрально 5Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,02177
0,02171
R2
0,02171
0,02167
R1
0,02165
0,02164
PP
0,02159
0,02159
S1
0,02153
0,02155
S2
0,02147
0,02152
S3
0,02141
0,02147

Рыночные сигналы Test

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,36M
$5,61 M
$5,98 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$3,95 M
3-дневные активные продажи
$3,95 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$4,73 M
7-дневные активные продажи
$4,74 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Test

Чистый притокЦена TSTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$1,05 M0,02
2026-08-09-$0,86 M0,02
2026-08-08-$0,71 M0,02
2026-08-07-$0,20 M0,01
2026-08-06-$0,26 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Test

Торгуйте Test (TST) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Test в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
TST/USDT
$0,021571
$0,021571$0,021571
+32,28%
33.73M (USDT)
TST/USDC
$0,021667
$0,021667$0,021667
+32,18%
2.81M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор TST в USD

Сумма

TST
TST
USD
USD

1 TST = 0,021571 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.