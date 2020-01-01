Технический анализ Swarm Network (TRUTH) за сегодня Страница анализа Swarm Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике TRUTH, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Swarm Network ниже. Регистрация

Изменение цены Swarm Network (TRUTH) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,013421 -- +4,44% +18,23% -24,25%

Технические индикаторы Swarm Network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Swarm Network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 10 Нейтрально 2 Покупка 14 Скользящие средние : Нейтрально Продажа 8 Нейтрально 0 Покупка 6 Технические индикаторы : Активная покупка Продажа 2 Нейтрально 2 Покупка 8 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,013476 0,013475 R2 0,013475 0,013474 R1 0,013474 0,013474 PP 0,013473 0,013473 S1 0,013472 0,013472 S2 0,013471 0,013472 S3 0,01347 0,013471

Рыночные сигналы Swarm Network Текущий чистый объем открытых ордеров -0,43M $3,80 M $4,23 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 3-дневные активные покупки $0,19 M 3-дневные активные продажи $0,18 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,02M 7-дневные активные покупки $0,40 M 7-дневные активные продажи $0,38 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Swarm Network Чистый приток Цена TRUTHUSDT История Чистый приток Цена Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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