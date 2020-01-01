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Технический анализ Swarm Network (TRUTH) за сегодня

Технический анализ Swarm Network (TRUTH) за сегодня

Страница анализа Swarm Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике TRUTH, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Swarm Network ниже.

Изменение цены Swarm Network (TRUTH)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,013421--+4,44%+18,23%-24,25%
Узнайте больше о цене Swarm Network

Технические индикаторы Swarm Network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Swarm Network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 10
Нейтрально 2
Покупка 14
Скользящие средние:НейтральноПродажа 8Нейтрально 0Покупка 6
Технические индикаторы:Активная покупкаПродажа 2Нейтрально 2Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,013476
0,013475
R2
0,013475
0,013474
R1
0,013474
0,013474
PP
0,013473
0,013473
S1
0,013472
0,013472
S2
0,013471
0,013472
S3
0,01347
0,013471

Рыночные сигналы Swarm Network

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,43M
$3,80 M
$4,23 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,19 M
3-дневные активные продажи
$0,18 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
7-дневные активные покупки
$0,40 M
7-дневные активные продажи
$0,38 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Swarm Network

Чистый притокЦена TRUTHUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Swarm Network

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
TRUTH/USDT
$0,013421
$0,013421$0,013421
+0,64%
13.73M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор TRUTH в USD

Сумма

TRUTH
TRUTH
USD
USD

1 TRUTH = 0,013421 USD

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