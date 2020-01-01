Токеномика TRUMP2024 (TRUMP2024) Откройте для себя ключевую информацию о TRUMP2024 (TRUMP2024), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TRUMP2024 (TRUMP2024) TRUMP2024— мем-монета на Ethereum. Официальный сайт: https://donaldtrump.plus/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xa41f7ed89d86258bb8fdef8e77e91f43c28ab74c Купить TRUMP2024 сейчас!

Токеномика и анализ цен TRUMP2024 (TRUMP2024) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TRUMP2024 (TRUMP2024), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 771,95T $ 771,95T $ 771,95T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 59,67K $ 59,67K $ 59,67K Исторический максимум: $ 0,0000000119 $ 0,0000000119 $ 0,0000000119 Исторический минимум: $ 0,000000000012831101 $ 0,000000000012831101 $ 0,000000000012831101 Текущая цена: $ 0,0000000000773 $ 0,0000000000773 $ 0,0000000000773 Узнайте больше о цене TRUMP2024 (TRUMP2024)

Токеномика TRUMP2024 (TRUMP2024): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TRUMP2024 (TRUMP2024) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TRUMP2024, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TRUMP2024. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRUMP2024, изучите текущую цену TRUMP2024!

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