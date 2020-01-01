Токеномика SIMPSONTRUMP (TRUMP1) Откройте для себя ключевую информацию о SIMPSONTRUMP (TRUMP1), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SIMPSONTRUMP (TRUMP1) Представляем вам самый дикий аттракцион в мире мемкоинов: Simpson Trump! Представьте себе забавные выходки Гомера Симпсона, соединенные с дерзким талантом Дональда Трампа. Именно так, друзья! Официальный сайт: https://simpsontrump.club/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xCaB66bc319C96A2921Caed30E990b20F2322357e Купить TRUMP1 сейчас!

Токеномика и анализ цен SIMPSONTRUMP (TRUMP1) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SIMPSONTRUMP (TRUMP1), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 420 000,00T $ 420 000,00T $ 420 000,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,88K $ 5,88K $ 5,88K Исторический максимум: $ 0,000000000002738 $ 0,000000000002738 $ 0,000000000002738 Исторический минимум: $ 0,000000000000024154 $ 0,000000000000024154 $ 0,000000000000024154 Текущая цена: $ 0,000000000000014 $ 0,000000000000014 $ 0,000000000000014 Узнайте больше о цене SIMPSONTRUMP (TRUMP1)

Токеномика SIMPSONTRUMP (TRUMP1): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SIMPSONTRUMP (TRUMP1) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TRUMP1, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TRUMP1. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRUMP1, изучите текущую цену TRUMP1!

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