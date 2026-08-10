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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по OFFICIAL TRUMP, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по OFFICIAL TRUMP, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ OFFICIAL TRUMP (TRUMP) за сегодня

Технический анализ OFFICIAL TRUMP (TRUMP) за сегодня

Страница анализа OFFICIAL TRUMP предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике TRUMP, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе OFFICIAL TRUMP ниже.

Изменение цены OFFICIAL TRUMP (TRUMP)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$1,488--+0,88%-8,15%-35,70%
Узнайте больше о цене OFFICIAL TRUMP

Поток капитала OFFICIAL TRUMP

Чистый притокЦена TRUMPUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,01 M1,50
2026-08-09-$0,01 M1,51
2026-08-08$0,44 M1,50
2026-08-07$0,15 M1,48
2026-08-06-$0,15 M1,46

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о OFFICIAL TRUMP

Торгуйте OFFICIAL TRUMP (TRUMP) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы OFFICIAL TRUMP в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
TRUMP/USDT
$1,489
$1,489$1,489
-1,65%
796.86K (USDT)
TRUMP/USDC
$1,487
$1,487$1,487
-1,58%
36.47K (USDT)
TRUMP/USD1
$1,488
$1,488$1,488
-1,45%
37.06K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор TRUMP в USD

Сумма

TRUMP
TRUMP
USD
USD

1 TRUMP = 1,488 USD

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