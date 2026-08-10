Технический анализ OFFICIAL TRUMP (TRUMP) за сегодня
Изменение цены OFFICIAL TRUMP (TRUMP)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$1,488
|--
|+0,88%
|-8,15%
|-35,70%
Поток капитала OFFICIAL TRUMP
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|$0,01 M
|1,50
|2026-08-09
|-$0,01 M
|1,51
|2026-08-08
|$0,44 M
|1,50
|2026-08-07
|$0,15 M
|1,48
|2026-08-06
|-$0,15 M
|1,46
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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