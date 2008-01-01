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Технический анализ TROLL (TROLLSOL) за сегодня

Технический анализ TROLL (TROLLSOL) за сегодня

Страница анализа TROLL предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике TROLLSOL, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе TROLL ниже.

Изменение цены TROLL (TROLLSOL)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,038608--+4,26%-28,45%-61,81%
Узнайте больше о цене TROLL

Технические индикаторы TROLL

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот TROLL на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 15
Нейтрально 1
Покупка 10
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 12Нейтрально 0Покупка 2
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 1Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,03857
0,03856
R2
0,03856
0,03854
R1
0,03854
0,03854
PP
0,03853
0,03853
S1
0,03851
0,03851
S2
0,0385
0,03851
S3
0,03848
0,0385

Рыночные сигналы TROLL

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,02M
$0,11 M
$0,13 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,03 M
3-дневные активные продажи
$0,02 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,04 M
7-дневные активные продажи
$0,04 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала TROLL

Чистый притокЦена TROLLSOLUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
TROLLSOL/USDT
$0,038611
$0,038611$0,038611
-8,92%
1.99M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор TROLLSOL в USD

Сумма

TROLLSOL
TROLLSOL
USD
USD

1 TROLLSOL = 0,038608 USD

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