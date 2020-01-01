Токеномика Trias (TRIAS) Откройте для себя ключевую информацию о Trias (TRIAS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Trias (TRIAS) Цель TRIAS - определить новое поколение всеплатформенных цепочечных систем общего пользования. Доверенные и надежные интеллектуальные автономные системы системы позволяют людям доверять машинам. Токен TRIAS является нативным токеном экосистемы Trias. Официальный сайт: https://www.trias.one/ Whitepaper: https://docs.trias.one/trias-docs-1/whitepaper/trias-whitepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x3A856d4effa670C54585a5D523e96513e148e95d Купить TRIAS сейчас!

Токеномика и анализ цен Trias (TRIAS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Trias (TRIAS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,14M $ 4,14M $ 4,14M Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 5,00M $ 5,00M $ 5,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,28M $ 8,28M $ 8,28M Исторический максимум: $ 19,391 $ 19,391 $ 19,391 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,8281 $ 0,8281 $ 0,8281 Узнайте больше о цене Trias (TRIAS)

Токеномика Trias (TRIAS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Trias (TRIAS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TRIAS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TRIAS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRIAS, изучите текущую цену TRIAS!

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