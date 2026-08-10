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Технический анализ TRIA (TRIA) за сегодня

Технический анализ TRIA (TRIA) за сегодня

Страница анализа TRIA предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике TRIA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе TRIA ниже.

Изменение цены TRIA (TRIA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,00834--+1,83%-3,59%-79,68%
Узнайте больше о цене TRIA

Технические индикаторы TRIA

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот TRIA на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 4
Нейтрально 3
Покупка 19
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 4Нейтрально 3Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,008367
0,008367
R2
0,008367
0,008366
R1
0,008366
0,008366
PP
0,008366
0,008366
S1
0,008365
0,008365
S2
0,008365
0,008365
S3
0,008364
0,008365

Рыночные сигналы TRIA

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,19M
$1,41 M
$1,60 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,05M
3-дневные активные покупки
$0,36 M
3-дневные активные продажи
$0,41 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,04M
7-дневные активные покупки
$0,96 M
7-дневные активные продажи
$0,99 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала TRIA

Чистый притокЦена TRIAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,04 M0,01
2026-08-09-$0,07 M0,01
2026-08-08-$0,02 M0,01
2026-08-07-$0,01 M0,01
2026-08-06-$0,03 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
TRIA/USDT
$0,00834
$0,00834$0,00834
+3,60%
4.22M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор TRIA в USD

Сумма

TRIA
TRIA
USD
USD

1 TRIA = 0,00834 USD

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