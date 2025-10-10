Tren Finance – это первый полностью автономный протокол заимствования стейблкоинов на основе ИИ, в котором более 20 специализированных ИИ-агентов управляют всеми операциями без участия человека. Это позволяет брать займы под залог LP-токенов, вкладов на денежном рынке и повторно застейканных активов, разблокируя миллиарды неиспользуемой ликвидности. Модель займа от равного к агенту, называемая Malone, позволяет пользователям получать мгновенные займы под любые ончейн-активы – включая NFT, вестинг-токены и недавно запущенные активы – на персонализированных условиях, основанных на пользовательской истории.

