Токеномика Tren Finance (TREN)
Токеномика и анализ цен Tren Finance (TREN)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tren Finance (TREN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Информация о Tren Finance (TREN)
Tren Finance – это первый полностью автономный протокол заимствования стейблкоинов на основе ИИ, в котором более 20 специализированных ИИ-агентов управляют всеми операциями без участия человека. Это позволяет брать займы под залог LP-токенов, вкладов на денежном рынке и повторно застейканных активов, разблокируя миллиарды неиспользуемой ликвидности. Модель займа от равного к агенту, называемая Malone, позволяет пользователям получать мгновенные займы под любые ончейн-активы – включая NFT, вестинг-токены и недавно запущенные активы – на персонализированных условиях, основанных на пользовательской истории.
Токеномика Tren Finance (TREN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Tren Finance (TREN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов TREN, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов TREN.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TREN, изучите текущую цену TREN!
Как купить TREN
Заинтересованы в добавлении Tren Finance (TREN) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки TREN, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.
История цены Tren Finance (TREN)
Анализ истории цены TREN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены TREN
Хотите узнать, куда может двигаться TREN? Наша страница прогноза цены TREN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»
Купить Tren Finance (TREN)
Сумма
1 TREN = 0,00005403 USD