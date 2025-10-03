Текущая цена Tren Finance сегодня составляет 0.00007496 USD. Следите за обновлениями цены TREN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TREN прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Tren Finance сегодня составляет 0.00007496 USD. Следите за обновлениями цены TREN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TREN прямо сейчас на MEXC.

Логотип Tren Finance

Tren Finance Курс (TREN)

Текущая цена 1 TREN в USD:

$0,00007496
-0,21%1D
USD
График цены Tren Finance (TREN) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-05 08:14:28 (UTC+8)

Информация о ценах Tren Finance (TREN) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00007298
Мин 24Ч
$ 0,00007542
Макс 24Ч

$ 0,00007298
$ 0,00007542
--
--
+0,57%

-0,21%

-13,02%

-13,02%

Текущая цена Tren Finance (TREN) составляет $ 0,00007496. За последние 24 часа TREN торговался в диапазоне от $ 0,00007298 до $ 0,00007542, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена TREN за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, TREN изменился на +0,57% за последний час, на -0,21% за 24 часа и на -13,02% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Tren Finance (TREN)

--
$ 57,49K
$ 74,96K
--
1 000 000 000
BASE

Текущая рыночная капитализация Tren Finance составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 57,49K. Циркулируещее обращение TREN составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 74,96K.

История цен Tren Finance (TREN) в USD

Отслеживайте изменения цены Tren Finance за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0000001577-0,21%
30 дней$ -0,00007614-50,40%
60 дней$ -0,00018204-70,84%
90 дней$ -0,00492504-98,51%
Изменение цены Tren Finance сегодня

Сегодня для TREN зафиксировано изменение $ -0,0000001577 (-0,21%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Tren Finance за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,00007614 (-50,40%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Tren Finance за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то TREN изменился на $ -0,00018204 (-70,84%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Tren Finance за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,00492504 (-98,51%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Tren Finance (TREN)?

Просмотеть страницу истории цен Tren Finance.

Что такое Tren Finance (TREN)

Tren Finance – это первый полностью автономный протокол заимствования стейблкоинов на основе ИИ, в котором более 20 специализированных ИИ-агентов управляют всеми операциями без участия человека. Это позволяет брать займы под залог LP-токенов, вкладов на денежном рынке и повторно застейканных активов, разблокируя миллиарды неиспользуемой ликвидности. Модель займа от равного к агенту, называемая Malone, позволяет пользователям получать мгновенные займы под любые ончейн-активы – включая NFT, вестинг-токены и недавно запущенные активы – на персонализированных условиях, основанных на пользовательской истории.

Tren Finance доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Tren Finance. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга TREN, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Tren Finance в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Tren Finance простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Tren Finance (USD)

Сколько будет стоить Tren Finance (TREN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Tren Finance (TREN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Tren Finance.

Проверьте прогноз цены Tren Finance!

Токеномика Tren Finance (TREN)

Понимание токеномики Tren Finance (TREN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TREN прямо сейчас!

Как купить Tren Finance (TREN)

Ищете как купить Tren Finance? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Tren Finance на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

TREN на местную валюту

1 Tren Finance (TREN) в VND
1,9725724
1 Tren Finance (TREN) в AUD
A$0,0001131896
1 Tren Finance (TREN) в GBP
0,0000554704
1 Tren Finance (TREN) в EUR
0,000063716
1 Tren Finance (TREN) в USD
$0,00007496
1 Tren Finance (TREN) в MYR
RM0,000314832
1 Tren Finance (TREN) в TRY
0,003122084
1 Tren Finance (TREN) в JPY
¥0,01101912
1 Tren Finance (TREN) в ARS
ARS$0,10678052
1 Tren Finance (TREN) в RUB
0,0061624616
1 Tren Finance (TREN) в INR
0,0066512008
1 Tren Finance (TREN) в IDR
Rp1,2493328336
1 Tren Finance (TREN) в KRW
0,105577412
1 Tren Finance (TREN) в PHP
0,004340184
1 Tren Finance (TREN) в EGP
￡E.0,0035778408
1 Tren Finance (TREN) в BRL
R$0,0003995368
1 Tren Finance (TREN) в CAD
C$0,0001041944
1 Tren Finance (TREN) в BDT
0,009118884
1 Tren Finance (TREN) в NGN
0,1097504352
1 Tren Finance (TREN) в COP
$0,291673108
1 Tren Finance (TREN) в ZAR
R.0,0012908112
1 Tren Finance (TREN) в UAH
0,0030913504
1 Tren Finance (TREN) в TZS
T.Sh.0,18417672
1 Tren Finance (TREN) в VES
Bs0,01364272
1 Tren Finance (TREN) в CLP
$0,0723364
1 Tren Finance (TREN) в PKR
Rs0,0210854984
1 Tren Finance (TREN) в KZT
0,0410286064
1 Tren Finance (TREN) в THB
฿0,0024242064
1 Tren Finance (TREN) в TWD
NT$0,0022780344
1 Tren Finance (TREN) в AED
د.إ0,0002751032
1 Tren Finance (TREN) в CHF
Fr0,0000592184
1 Tren Finance (TREN) в HKD
HK$0,0005831888
1 Tren Finance (TREN) в AMD
֏0,0287201744
1 Tren Finance (TREN) в MAD
.د.م0,0006813864
1 Tren Finance (TREN) в MXN
$0,0013785144
1 Tren Finance (TREN) в SAR
ريال0,0002803504
1 Tren Finance (TREN) в ETB
Br0,0108759464
1 Tren Finance (TREN) в KES
KSh0,0096803344
1 Tren Finance (TREN) в JOD
د.أ0,00005314664
1 Tren Finance (TREN) в PLN
0,0002713552
1 Tren Finance (TREN) в RON
лв0,0003245768
1 Tren Finance (TREN) в SEK
kr0,0007023752
1 Tren Finance (TREN) в BGN
лв0,0001244336
1 Tren Finance (TREN) в HUF
Ft0,0247877728
1 Tren Finance (TREN) в CZK
0,0015486736
1 Tren Finance (TREN) в KWD
د.ك0,0000228628
1 Tren Finance (TREN) в ILS
0,000247368
1 Tren Finance (TREN) в BOB
Bs0,000517224
1 Tren Finance (TREN) в AZN
0,000127432
1 Tren Finance (TREN) в TJS
SM0,0006978776
1 Tren Finance (TREN) в GEL
0,0002038912
1 Tren Finance (TREN) в AOA
Kz0,0687075864
1 Tren Finance (TREN) в BHD
.د.ب0,00002818496
1 Tren Finance (TREN) в BMD
$0,00007496
1 Tren Finance (TREN) в DKK
kr0,0004767456
1 Tren Finance (TREN) в HNL
L0,001960204
1 Tren Finance (TREN) в MUR
0,0033964376
1 Tren Finance (TREN) в NAD
$0,0012915608
1 Tren Finance (TREN) в NOK
kr0,000745852
1 Tren Finance (TREN) в NZD
$0,0001281816
1 Tren Finance (TREN) в PAB
B/.0,00007496
1 Tren Finance (TREN) в PGK
K0,00031858
1 Tren Finance (TREN) в QAR
ر.ق0,0002728544
1 Tren Finance (TREN) в RSD
дин.0,0074787592
1 Tren Finance (TREN) в UZS
soʻm0,9031323224
1 Tren Finance (TREN) в ALL
L0,0061759544
1 Tren Finance (TREN) в ANG
ƒ0,0001341784
1 Tren Finance (TREN) в AWG
ƒ0,000134928
1 Tren Finance (TREN) в BBD
$0,00014992
1 Tren Finance (TREN) в BAM
KM0,0001244336
1 Tren Finance (TREN) в BIF
Fr0,22045736
1 Tren Finance (TREN) в BND
$0,0000959488
1 Tren Finance (TREN) в BSD
$0,00007496
1 Tren Finance (TREN) в JMD
$0,0120355776
1 Tren Finance (TREN) в KHR
0,3010438576
1 Tren Finance (TREN) в KMF
Fr0,03140824
1 Tren Finance (TREN) в LAK
1,6295651848
1 Tren Finance (TREN) в LKR
Rs0,0226664048
1 Tren Finance (TREN) в MDL
L0,0012548304
1 Tren Finance (TREN) в MGA
Ar0,3346424288
1 Tren Finance (TREN) в MOP
P0,0006004296
1 Tren Finance (TREN) в MVR
0,001146888
1 Tren Finance (TREN) в MWK
MK0,1301388056
1 Tren Finance (TREN) в MZN
MT0,004789944
1 Tren Finance (TREN) в NPR
Rs0,010659312
1 Tren Finance (TREN) в PYG
0,52786832
1 Tren Finance (TREN) в RWF
Fr0,10846712
1 Tren Finance (TREN) в SBD
$0,0006176704
1 Tren Finance (TREN) в SCR
0,0010959152
1 Tren Finance (TREN) в SRD
$0,002855976
1 Tren Finance (TREN) в SVC
$0,0006551504
1 Tren Finance (TREN) в SZL
L0,0012908112
1 Tren Finance (TREN) в TMT
m0,00026236
1 Tren Finance (TREN) в TND
د.ت0,00021828352
1 Tren Finance (TREN) в TTD
$0,0005074792
1 Tren Finance (TREN) в UGX
Sh0,2593616
1 Tren Finance (TREN) в XAF
Fr0,04182768
1 Tren Finance (TREN) в XCD
$0,000202392
1 Tren Finance (TREN) в XOF
Fr0,04182768
1 Tren Finance (TREN) в XPF
Fr0,00757096
1 Tren Finance (TREN) в BWP
P0,0009954688
1 Tren Finance (TREN) в BZD
$0,0001506696
1 Tren Finance (TREN) в CVE
$0,0070394936
1 Tren Finance (TREN) в DJF
Fr0,01334288
1 Tren Finance (TREN) в DOP
$0,004692496
1 Tren Finance (TREN) в DZD
د.ج0,0097058208
1 Tren Finance (TREN) в FJD
$0,00016866
1 Tren Finance (TREN) в GNF
Fr0,6517772
1 Tren Finance (TREN) в GTQ
Q0,0005741936
1 Tren Finance (TREN) в GYD
$0,0156748856
1 Tren Finance (TREN) в ISK
kr0,0089952

Источники Tren Finance

Для более глубокого понимания Tren Finance рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Tren Finance
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Tren Finance

Сколько стоит Tren Finance (TREN) на сегодня?
Актуальная цена TREN в USD – 0,00007496 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена TREN в USD?
Текущая цена TREN в USD составляет $ 0,00007496. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Tren Finance?
Рыночная капитализация TREN составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение TREN?
Циркулирующее предложение TREN составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) TREN?
TREN достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена TREN за все время (ATL)?
TREN достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов TREN?
Объем торгов за последние 24 часа для TREN составляет $ 57,49K USD.
Вырастет ли TREN в цене в этом году?
TREN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TREN для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Tren Finance (TREN)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-04 13:39:16Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF Ethereum в США зафиксировал чистый приток в размере 233,5 миллиона долларов
10-04 11:26:38Новости отрасли
Эмиссия USDC превышает 75 миллиардов, доля рынка достигает 24,9%
10-03 10:20:00Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют возвращается выше 4,2 триллиона долларов, с 24-часовым увеличением на 2,3%
10-03 05:17:00Новости отрасли
Биткоин впервые с середины августа преодолевает отметку в 120 000$
10-01 14:11:00Новости отрасли
Вчера, спотовые ETF Ethereum в США зафиксировали чистый приток в размере 127,5 миллиона долларов, в то время как спотовые ETF Bitcoin зарегистрировали чистый приток в размере 430 миллионов долларов
09-30 18:14:00Новости отрасли
Текущие ставки финансирования на основных централизованных и децентрализованных биржах указывают на нейтральное состояние рынка с небольшим медвежьим уклоном

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

