Tren Finance Курс (TREN)
Текущая цена Tren Finance (TREN) составляет $ 0,00007496. За последние 24 часа TREN торговался в диапазоне от $ 0,00007298 до $ 0,00007542, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена TREN за все время составляет --, а минимальная – --.
Что касается краткосрочной динамики, TREN изменился на +0,57% за последний час, на -0,21% за 24 часа и на -13,02% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
BASE
Текущая рыночная капитализация Tren Finance составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 57,49K. Циркулируещее обращение TREN составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 74,96K.
Отслеживайте изменения цены Tren Finance за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0,0000001577
|-0,21%
|30 дней
|$ -0,00007614
|-50,40%
|60 дней
|$ -0,00018204
|-70,84%
|90 дней
|$ -0,00492504
|-98,51%
Сегодня для TREN зафиксировано изменение $ -0,0000001577 (-0,21%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,00007614 (-50,40%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то TREN изменился на $ -0,00018204 (-70,84%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,00492504 (-98,51%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Tren Finance – это первый полностью автономный протокол заимствования стейблкоинов на основе ИИ, в котором более 20 специализированных ИИ-агентов управляют всеми операциями без участия человека. Это позволяет брать займы под залог LP-токенов, вкладов на денежном рынке и повторно застейканных активов, разблокируя миллиарды неиспользуемой ликвидности. Модель займа от равного к агенту, называемая Malone, позволяет пользователям получать мгновенные займы под любые ончейн-активы – включая NFT, вестинг-токены и недавно запущенные активы – на персонализированных условиях, основанных на пользовательской истории.
Tren Finance доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Tren Finance. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
