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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Treehouse, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Treehouse, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Treehouse (TREE) за сегодня

Технический анализ Treehouse (TREE) за сегодня

Страница анализа Treehouse предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике TREE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Treehouse ниже.

Изменение цены Treehouse (TREE)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,03712--+8,03%-15,60%-48,56%
Узнайте больше о цене Treehouse

Технические индикаторы Treehouse

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Treehouse на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 7
Нейтрально 6
Покупка 13
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 0Покупка 10
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 3Нейтрально 6Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,03712
0,03709
R2
0,03709
0,03706
R1
0,03707
0,03705
PP
0,03703
0,03703
S1
0,03701
0,037
S2
0,03697
0,03699
S3
0,03695
0,03697

Рыночные сигналы Treehouse

Текущий чистый объем открытых ордеров
-1,13M
$4,61 M
$5,75 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,01 M
3-дневные активные продажи
$0,01 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,01 M
7-дневные активные продажи
$0,01 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Treehouse

Чистый притокЦена TREEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,04
2026-08-09-$0,03 M0,04
2026-08-08-$0,08 M0,04
2026-08-07-$0,15 M0,04
2026-08-06-$0,25 M0,04

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
TREE/USDT
$0,03712
$0,03712$0,03712
-0,64%
1.63M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор TREE в USD

Сумма

TREE
TREE
USD
USD

1 TREE = 0,03712 USD

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