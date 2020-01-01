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Технический анализ Tradoor (TRADOOR) за сегодня

Технический анализ Tradoor (TRADOOR) за сегодня

Страница анализа Tradoor предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике TRADOOR, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Tradoor ниже.

Изменение цены Tradoor (TRADOOR)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,5783--+8,09%+42,82%-21,24%
Узнайте больше о цене Tradoor

Технические индикаторы Tradoor

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Tradoor на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 14
Нейтрально 1
Покупка 11
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 5Нейтрально 0Покупка 9
Технические индикаторы:Активная продажаПродажа 9Нейтрально 1Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,5852
0,5852
R2
0,5852
0,5851
R1
0,5851
0,5851
PP
0,5851
0,5851
S1
0,585
0,585
S2
0,585
0,585
S3
0,5849
0,585

Рыночные сигналы Tradoor

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,51M
$3,29 M
$3,80 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,54 M
3-дневные активные продажи
$0,54 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
7-дневные активные покупки
$1,69 M
7-дневные активные продажи
$1,70 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Tradoor

Чистый притокЦена TRADOORUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
TRADOOR/USDT
$0,5783
$0,5783$0,5783
-8,94%
169.12K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор TRADOOR в USD

Сумма

TRADOOR
TRADOOR
USD
USD

1 TRADOOR = 0,5783 USD

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