Технический анализ Tradoor (TRADOOR) за сегодня Страница анализа Tradoor предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике TRADOOR, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Tradoor ниже. Регистрация

Изменение цены Tradoor (TRADOOR) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,5783 -- +8,09% +42,82% -21,24%

Технические индикаторы Tradoor

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Tradoor на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 14 Нейтрально 1 Покупка 11 Скользящие средние : Покупка Продажа 5 Нейтрально 0 Покупка 9 Технические индикаторы : Активная продажа Продажа 9 Нейтрально 1 Покупка 2 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,5852 0,5852 R2 0,5852 0,5851 R1 0,5851 0,5851 PP 0,5851 0,5851 S1 0,585 0,585 S2 0,585 0,585 S3 0,5849 0,585

Рыночные сигналы Tradoor Текущий чистый объем открытых ордеров -0,51M $3,29 M $3,80 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 3-дневные активные покупки $0,54 M 3-дневные активные продажи $0,54 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,01M 7-дневные активные покупки $1,69 M 7-дневные активные продажи $1,70 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Tradoor Чистый приток Цена TRADOORUSDT История Чистый приток Цена Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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