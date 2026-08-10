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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по TOWNS, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по TOWNS, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ TOWNS (TOWNS) за сегодня

Технический анализ TOWNS (TOWNS) за сегодня

Страница анализа TOWNS предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике TOWNS, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе TOWNS ниже.

Изменение цены TOWNS (TOWNS)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,002538--+17,77%+27,40%-31,87%
Узнайте больше о цене TOWNS

Технические индикаторы TOWNS

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот TOWNS на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 20
Нейтрально 1
Покупка 5
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 6Нейтрально 1Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,002539
0,002536
R2
0,002536
0,002532
R1
0,002531
0,002531
PP
0,002528
0,002528
S1
0,002523
0,002524
S2
0,00252
0,002523
S3
0,002515
0,00252

Рыночные сигналы TOWNS

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,05M
$1,28 M
$1,33 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,04M
3-дневные активные покупки
$0,32 M
3-дневные активные продажи
$0,36 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,03M
7-дневные активные покупки
$0,92 M
7-дневные активные продажи
$0,95 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала TOWNS

Чистый притокЦена TOWNSUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,33 M0,00
2026-08-09-$0,34 M0,00
2026-08-08-$0,05 M0,00
2026-08-07$0,02 M0,00
2026-08-06-$0,14 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
TOWNS/USDT
$0,002529
$0,002529$0,002529
-0,15%
32.97M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор TOWNS в USD

Сумма

TOWNS
TOWNS
USD
USD

1 TOWNS = 0,002538 USD

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