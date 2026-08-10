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Технический анализ Toshi (TOSHI) за сегодня

Технический анализ Toshi (TOSHI) за сегодня

Страница анализа Toshi предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике TOSHI, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Toshi ниже.

Изменение цены Toshi (TOSHI)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0001042---0,10%-10,56%-45,08%
Узнайте больше о цене Toshi

Технические индикаторы Toshi

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Toshi на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 16
Нейтрально 3
Покупка 7
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 12Нейтрально 2Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 1Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,0001044
0,0001043
R2
0,0001043
0,0001042
R1
0,0001042
0,0001042
PP
0,0001041
0,0001041
S1
0,000104
0,000104
S2
0,0001039
0,000104
S3
0,0001038
0,0001039

Рыночные сигналы Toshi

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,05M
$2,40 M
$2,35 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,08 M
3-дневные активные продажи
$0,07 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
7-дневные активные покупки
$0,14 M
7-дневные активные продажи
$0,12 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Toshi

Чистый притокЦена TOSHIUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,02 M0,00
2026-08-09$0,01 M0,00
2026-08-08$0,02 M0,00
2026-08-07-$0,03 M0,00
2026-08-06-$0,01 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
TOSHI/USDT
$0,0001043
$0,0001043$0,0001043
-1,41%
535.69M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор TOSHI в USD

Сумма

TOSHI
TOSHI
USD
USD

1 TOSHI = 0,0001042 USD

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