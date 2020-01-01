Токеномика CRYPTOKKI (TOKKI) Откройте для себя ключевую информацию о CRYPTOKKI (TOKKI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CRYPTOKKI (TOKKI) Платформа CRYPTOKKI представляет собой универсальное платежное устройство, которое может предоставлять как децентрализованные, так и централизованные способы оплаты. Со временем платежная экосистема блокчейна будет расширяться за счет децентрализованных платежей с помощью токенов и централизованных платежей в фиате. Официальный сайт: http://www.cryptokki.com/ Whitepaper: https://cryptokki.com/whitepaper/%ED%81%AC%EB%A6%BD%ED%86%A0%EB%81%BC(%EB%B0%B1%EC%84%9C).pdf Обозреватель блоков: https://scope.klaytn.com/token/0x6a6184283af9f62da739f8b309c5fca61e2f1400?tabId=tokenTransfer Купить TOKKI сейчас!

Токеномика и анализ цен CRYPTOKKI (TOKKI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CRYPTOKKI (TOKKI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 4,936 $ 4,936 $ 4,936 Исторический минимум: $ 0,000019888084632644 $ 0,000019888084632644 $ 0,000019888084632644 Текущая цена: $ 0,003704 $ 0,003704 $ 0,003704 Узнайте больше о цене CRYPTOKKI (TOKKI)

Токеномика CRYPTOKKI (TOKKI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CRYPTOKKI (TOKKI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TOKKI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TOKKI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TOKKI, изучите текущую цену TOKKI!

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