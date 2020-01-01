Токеномика CRYPTOKKI (TOKKI)

Токеномика CRYPTOKKI (TOKKI)

Откройте для себя ключевую информацию о CRYPTOKKI (TOKKI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о CRYPTOKKI (TOKKI)

Платформа CRYPTOKKI представляет собой универсальное платежное устройство, которое может предоставлять как децентрализованные, так и централизованные способы оплаты. Со временем платежная экосистема блокчейна будет расширяться за счет децентрализованных платежей с помощью токенов и централизованных платежей в фиате.

Официальный сайт:
http://www.cryptokki.com/
Whitepaper:
https://cryptokki.com/whitepaper/%ED%81%AC%EB%A6%BD%ED%86%A0%EB%81%BC(%EB%B0%B1%EC%84%9C).pdf
Обозреватель блоков:
https://scope.klaytn.com/token/0x6a6184283af9f62da739f8b309c5fca61e2f1400?tabId=tokenTransfer

Токеномика и анализ цен CRYPTOKKI (TOKKI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене CRYPTOKKI (TOKKI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 4,936
$ 4,936$ 4,936
Исторический минимум:
$ 0,000019888084632644
$ 0,000019888084632644$ 0,000019888084632644
Текущая цена:
$ 0,003704
$ 0,003704$ 0,003704

Токеномика CRYPTOKKI (TOKKI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики CRYPTOKKI (TOKKI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TOKKI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TOKKI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TOKKI, изучите текущую цену TOKKI!

Как купить TOKKI

Заинтересованы в добавлении CRYPTOKKI (TOKKI) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки TOKKI, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены CRYPTOKKI (TOKKI)

Анализ истории цены TOKKI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены TOKKI

Хотите узнать, куда может двигаться TOKKI? Наша страница прогноза цены TOKKI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.