Токеномика Tokemak (TOKE) Откройте для себя ключевую информацию о Tokemak (TOKE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tokemak (TOKE) Tokemak - это новый примитив DeFi, предназначенный для создания устойчивой ликвидности. Официальный сайт: https://www.tokemak.xyz/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x2e9d63788249371f1DFC918a52f8d799F4a38C94 Купить TOKE сейчас!

Токеномика и анализ цен Tokemak (TOKE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tokemak (TOKE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,08M $ 12,08M $ 12,08M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 82,37M $ 82,37M $ 82,37M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,66M $ 14,66M $ 14,66M Исторический максимум: $ 83,91 $ 83,91 $ 83,91 Исторический минимум: $ 0,1282433437241599 $ 0,1282433437241599 $ 0,1282433437241599 Текущая цена: $ 0,1466 $ 0,1466 $ 0,1466 Узнайте больше о цене Tokemak (TOKE)

Токеномика Tokemak (TOKE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tokemak (TOKE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TOKE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TOKE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TOKE, изучите текущую цену TOKE!

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