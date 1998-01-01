Технический анализ The Toad Pepe (TOAD) за сегодня Страница анализа The Toad Pepe предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике TOAD, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе The Toad Pepe ниже. Регистрация

Изменение цены The Toad Pepe (TOAD) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,01378 -- +359,33% +359,33% +359,33%

Технические индикаторы The Toad Pepe

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот The Toad Pepe на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 18 Нейтрально 2 Покупка 6 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 12 Нейтрально 0 Покупка 2 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 6 Нейтрально 2 Покупка 4 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,01398 0,01397 R2 0,01397 0,01396 R1 0,01396 0,01396 PP 0,01395 0,01395 S1 0,01394 0,01394 S2 0,01393 0,01394 S3 0,01392 0,01393

Рыночные сигналы The Toad Pepe Текущий чистый объем открытых ордеров -0,01M $0,08 M $0,10 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,12 M 3-дневные активные продажи $0,12 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,12 M 7-дневные активные продажи $0,12 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала The Toad Pepe Чистый приток Цена TOADUSDT История Чистый приток Цена Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте The Toad Pepe (TOAD) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы The Toad Pepe в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч TOAD / USD1 $0,01379 $0,01379 $0,01379 +42,60% 7.33M (USDT) Торговля TOAD / USDT $0,01372 $0,01372 $0,01372 +45,64% 15.90M (USDT) Торговля