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Технический анализ The Toad Pepe (TOAD) за сегодня

Технический анализ The Toad Pepe (TOAD) за сегодня

Страница анализа The Toad Pepe предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике TOAD, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе The Toad Pepe ниже.

Изменение цены The Toad Pepe (TOAD)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,01378--+359,33%+359,33%+359,33%
Узнайте больше о цене The Toad Pepe

Технические индикаторы The Toad Pepe

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот The Toad Pepe на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 18
Нейтрально 2
Покупка 6
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 12Нейтрально 0Покупка 2
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 6Нейтрально 2Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,01398
0,01397
R2
0,01397
0,01396
R1
0,01396
0,01396
PP
0,01395
0,01395
S1
0,01394
0,01394
S2
0,01393
0,01394
S3
0,01392
0,01393

Рыночные сигналы The Toad Pepe

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,01M
$0,08 M
$0,10 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,12 M
3-дневные активные продажи
$0,12 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,12 M
7-дневные активные продажи
$0,12 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала The Toad Pepe

Чистый притокЦена TOADUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
TOAD/USD1
$0,01379
$0,01379$0,01379
+42,60%
7.33M (USDT)
TOAD/USDT
$0,01372
$0,01372$0,01372
+45,64%
15.90M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор TOAD в USD

Сумма

TOAD
TOAD
USD
USD

1 TOAD = 0,01378 USD

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