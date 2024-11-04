Что такое Temple Pharmacy (TMPL)

Основанная в 2020 году команда имеет более чем 15-летний опыт работы в сфере музыки, развлечений и модных брендов. Они владеют крупнейшим звукозаписывающим лейблом в Грузии с более чем 100 миллионами стримов, а также проводят множество живых концертов по всей Европе. Кроме того, в сотрудничестве с местными советами команда спроектировала и построила самый большой общественный скейтпарк в Грузии, разработала интерьеры для нескольких отелей, а недавно провела полноценную выставку на самой престижной ярмарке искусств в Лондоне – Frieze. С конца 2021 года Temple Pharmacy распространила более 10 тысяч уникальных предметов одежды через свой сайт ecom, что принесло более 1,5 млн долларов дохода.

Temple Pharmacy доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Temple Pharmacy. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



Кроме того, вы можете:

- Проверить доступность стейкинга TMPL, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.

- Прочитать обзоры и аналитику о Temple Pharmacy в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Temple Pharmacy простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Temple Pharmacy Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Temple Pharmacy, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена TMPL в будущем? Сколько он будет стоить в 2025, 2026, 2027 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Temple Pharmacy.

История цен Temple Pharmacy

Отслеживание траектории движения цены TMPL дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории TMPL в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен Temple Pharmacy.

Как купить Temple Pharmacy (TMPL)

Ищете как купить Temple Pharmacy? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Temple Pharmacy на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

Источники Temple Pharmacy

Для более глубокого понимания Temple Pharmacy рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Главные новости

Q3 2024 MX Burn is Complete – A New Milestone A new milestone is set for MEXC as we completed the MX Burn for Q3 2024. Find out why MEXC is your preferred crypto exchange!

Unlock the Full Potential of MX Tokens Now Unlock the full potential of crypto trading with MX Tokens on MEXC. Enjoy 50% off trading fees, daily airdrops, up to 70% referral commissions, and seamless small token conversion. Maximize your trading experience today!

Руководства по MEXC

Liquidity Analysis: Which CEX is the Liquidity Leader? MEXC dominates liquidity in spot and futures markets with unmatched market depth, surpassing other exchanges. Find out why MEXC is the liquidity leader!