Токеномика Tokenize Emblem (TKX) Откройте для себя ключевую информацию о Tokenize Emblem (TKX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tokenize Emblem (TKX) Tokenize Xchange стремится стать ведущей биржей цифровых активов в Азии, предоставляя пользователям по всей Азии доступ к самому простому способу покупки, продажи и управления криптовалютой. Официальный сайт: https://tokenize.exchange/ Whitepaper: https://ico.tokenize.exchange/Tokenize_Xchange_Whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x667102BD3413bFEaa3Dffb48fa8288819E480a88 Купить TKX сейчас!

Токеномика и анализ цен Tokenize Emblem (TKX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tokenize Emblem (TKX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,49B $ 2,49B $ 2,49B Исторический максимум: $ 85,574 $ 85,574 $ 85,574 Исторический минимум: $ 1,18980609 $ 1,18980609 $ 1,18980609 Текущая цена: $ 24,91 $ 24,91 $ 24,91 Узнайте больше о цене Tokenize Emblem (TKX)

Токеномика Tokenize Emblem (TKX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tokenize Emblem (TKX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TKX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TKX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TKX, изучите текущую цену TKX!

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