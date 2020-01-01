Токеномика TEKTIAS (TKT) Откройте для себя ключевую информацию о TEKTIAS (TKT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TEKTIAS (TKT) TEKTIAS – это высокопроизводительный децентрализованный мультичейн протокол DeFi. Его гибридная конструкция сочетает в себе книгу ордеров офчейн, расширенную агрегацию и механизм управления ликвидностью с хранением и расчетами ончейн. Такой подход обеспечивает скорость и эффективность традиционных торговых систем, гарантируя прозрачность и безопасность технологии блокчейн, что создает бесперебойный и мощный торговый опыт. Официальный сайт: https://tektias.xyz/ Whitepaper: https://tektias.gitbook.io/tektias Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xd9337b6efb72b7dd6a927caf9a34da1eced8fd63 Купить TKT сейчас!

Токеномика и анализ цен TEKTIAS (TKT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TEKTIAS (TKT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,65 $ 0,65 $ 0,65 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,000163 $ 0,000163 $ 0,000163 Узнайте больше о цене TEKTIAS (TKT)

Токеномика TEKTIAS (TKT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TEKTIAS (TKT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TKT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TKT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TKT, изучите текущую цену TKT!

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