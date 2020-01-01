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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по The Top Floor Boss, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по The Top Floor Boss, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ The Top Floor Boss (TJR) за сегодня

Технический анализ The Top Floor Boss (TJR) за сегодня

Страница анализа The Top Floor Boss предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике TJR, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе The Top Floor Boss ниже.

Изменение цены The Top Floor Boss (TJR)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0001276---18,94%-39,01%-96,81%
Узнайте больше о цене The Top Floor Boss

Поток капитала The Top Floor Boss

Чистый притокЦена TJRUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Торгуйте The Top Floor Boss (TJR) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы The Top Floor Boss в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
TJR/USD1
$0,0001269
$0,0001269$0,0001269
-3,11%
398.21M (USDT)
TJR/USDT
$0,0001276
$0,0001276$0,0001276
-3,03%
417.82M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор TJR в USD

Сумма

TJR
TJR
USD
USD

1 TJR = 0,0001276 USD

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