Токеномика We Love Tits (TITS) Откройте для себя ключевую информацию о We Love Tits (TITS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о We Love Tits (TITS) Мемкоин, расширяющий женские возможности в Web3. Официальный сайт: https://www.welovetits.com/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/23CTZMjEYNNZUE4itfn3iv6kgM4xn7X7dx1kVX1Gr8Xi Купить TITS сейчас!

Токеномика и анализ цен We Love Tits (TITS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене We Love Tits (TITS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 999,93M $ 999,93M $ 999,93M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,80M $ 1,80M $ 1,80M Исторический максимум: $ 0,36 $ 0,36 $ 0,36 Исторический минимум: $ 0,000052009902033534 $ 0,000052009902033534 $ 0,000052009902033534 Текущая цена: $ 0,001798 $ 0,001798 $ 0,001798 Узнайте больше о цене We Love Tits (TITS)

Токеномика We Love Tits (TITS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики We Love Tits (TITS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TITS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TITS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TITS, изучите текущую цену TITS!

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