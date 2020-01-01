Токеномика We Love Tits (TITS)

Токеномика We Love Tits (TITS)

Откройте для себя ключевую информацию о We Love Tits (TITS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о We Love Tits (TITS)

Мемкоин, расширяющий женские возможности в Web3.

Официальный сайт:
https://www.welovetits.com/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/23CTZMjEYNNZUE4itfn3iv6kgM4xn7X7dx1kVX1Gr8Xi

Токеномика и анализ цен We Love Tits (TITS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене We Love Tits (TITS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 999,93M
$ 999,93M$ 999,93M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,80M
$ 1,80M$ 1,80M
Исторический максимум:
$ 0,36
$ 0,36$ 0,36
Исторический минимум:
$ 0,000052009902033534
$ 0,000052009902033534$ 0,000052009902033534
Текущая цена:
$ 0,001798
$ 0,001798$ 0,001798

Токеномика We Love Tits (TITS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики We Love Tits (TITS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TITS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TITS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TITS, изучите текущую цену TITS!

Как купить TITS

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История цены We Love Tits (TITS)

Анализ истории цены TITS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены TITS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.