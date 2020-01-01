Токеномика Token IN (TIN)

Токеномика Token IN (TIN)

Откройте для себя ключевую информацию о Token IN (TIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Token IN (TIN)

"IN" - это многопользовательская ролевая онлайн-игра с боевой системой "Три в ряд", построенная на технологии блокчейна APTOS и технологии NFT. Игрокам придется самим создавать каждый предмет экипировки, а в дальнейшем они получат возможность обменивать эти предметы на игровом аукционе.

Официальный сайт:
https://ongame.dev/
Whitepaper:
https://ongame.dev/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://explorer.aptoslabs.com/account/0xc32ba5d293577cbb1df390f35b2bc6369a593b736d0865fedec1a2b08565de8e/coins?network=mainnet

Токеномика и анализ цен Token IN (TIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Token IN (TIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 19,97K
$ 19,97K$ 19,97K
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 20,78M
$ 20,78M$ 20,78M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,469999
$ 0,469999$ 0,469999
Исторический минимум:
$ 0,001633302712656804
$ 0,001633302712656804$ 0,001633302712656804
Текущая цена:
$ 0,000961
$ 0,000961$ 0,000961

Токеномика Token IN (TIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Token IN (TIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TIN, изучите текущую цену TIN!

Как купить TIN

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История цены Token IN (TIN)

Анализ истории цены TIN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.