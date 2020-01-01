Токеномика Token IN (TIN) Откройте для себя ключевую информацию о Token IN (TIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Token IN (TIN) "IN" - это многопользовательская ролевая онлайн-игра с боевой системой "Три в ряд", построенная на технологии блокчейна APTOS и технологии NFT. Игрокам придется самим создавать каждый предмет экипировки, а в дальнейшем они получат возможность обменивать эти предметы на игровом аукционе. Официальный сайт: https://ongame.dev/ Whitepaper: https://ongame.dev/whitepaper Обозреватель блоков: https://explorer.aptoslabs.com/account/0xc32ba5d293577cbb1df390f35b2bc6369a593b736d0865fedec1a2b08565de8e/coins?network=mainnet Купить TIN сейчас!

Токеномика и анализ цен Token IN (TIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Token IN (TIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 19,97K $ 19,97K $ 19,97K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 20,78M $ 20,78M $ 20,78M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,469999 $ 0,469999 $ 0,469999 Исторический минимум: $ 0,001633302712656804 $ 0,001633302712656804 $ 0,001633302712656804 Текущая цена: $ 0,000961 $ 0,000961 $ 0,000961 Узнайте больше о цене Token IN (TIN)

Токеномика Token IN (TIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Token IN (TIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TIN, изучите текущую цену TIN!

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