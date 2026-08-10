Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по THENA, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по THENA, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о THE

Информация о цене THE

Что такое THE

Whitepaper THE

Официальный сайт THE

Токеномика THE

Прогноз цен THE

История THE

Руководство по покупке THE

Конвертер валют THE в фиат

THE на споте

Фьючерсы THE USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ THENA (THE) за сегодня

Технический анализ THENA (THE) за сегодня

Страница анализа THENA предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике THE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе THENA ниже.

Изменение цены THENA (THE)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,06469--+26,17%+16,14%-43,85%
Узнайте больше о цене THENA

Технические индикаторы THENA

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот THENA на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 18
Нейтрально 1
Покупка 7
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 1Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,06482
0,06479
R2
0,06479
0,06475
R1
0,06472
0,06473
PP
0,06469
0,06469
S1
0,06462
0,06465
S2
0,06459
0,06463
S3
0,06452
0,06459

Рыночные сигналы THENA

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,12M
$0,94 M
$1,05 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,58 M
3-дневные активные продажи
$0,57 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
7-дневные активные покупки
$0,64 M
7-дневные активные продажи
$0,62 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала THENA

Чистый притокЦена THEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,13 M0,07
2026-08-09-$0,02 M0,06
2026-08-08$0,01 M0,06
2026-08-07$0,03 M0,05
2026-08-06$0,13 M0,05

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о THENA

Торгуйте THENA (THE) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы THENA в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
THE/USDT
$0,06469
$0,06469$0,06469
+1,15%
2.51M (USDT)
THE/USDC
$0,06473
$0,06473$0,06473
+1,21%
844.26K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор THE в USD

Сумма

THE
THE
USD
USD

1 THE = 0,06469 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.