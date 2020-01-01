Токеномика THORWallet DEX (TGT1) Откройте для себя ключевую информацию о THORWallet DEX (TGT1), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о THORWallet DEX (TGT1) THORWallet DEX является отправной точкой для THORChain - хорошо продуманного и простого в использовании мобильного и веб-интерфейса, который позволяет пользователям испытать истинную финансовую свободу благодаря кросс-цепным свопам, возможностям заработка, а также кредитованию и заимствованиям. Официальный сайт: https://www.thorwallet.org Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1lt8FAhHqgAxRPPH3tknggVP8nZOf19tS/view Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x108a850856db3f85d0269a2693d896b394c80325#balances Купить TGT1 сейчас!

Токеномика и анализ цен THORWallet DEX (TGT1) Изучите ключевые данные о токеномике и цене THORWallet DEX (TGT1), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00T $ 1,00T $ 1,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 30,37B $ 30,37B $ 30,37B Исторический максимум: $ 0,064941 $ 0,064941 $ 0,064941 Исторический минимум: $ 0,002850257066152566 $ 0,002850257066152566 $ 0,002850257066152566 Текущая цена: $ 0,030372 $ 0,030372 $ 0,030372 Узнайте больше о цене THORWallet DEX (TGT1)

Токеномика THORWallet DEX (TGT1): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики THORWallet DEX (TGT1) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TGT1, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TGT1. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TGT1, изучите текущую цену TGT1!

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