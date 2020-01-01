Токеномика Top Grass Club (TGRASS) Откройте для себя ключевую информацию о Top Grass Club (TGRASS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Top Grass Club (TGRASS) Top Grass Club - это инновационный проект, который переопределяет подход к индустрии каннабиса, интегрируя ее с технологическими решениями на основе блокчейна. Официальный сайт: https://www.topgrassclub.com/ Whitepaper: https://www.topgrassclub.com/whitepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x71ed2ce4a4ed4e487718e4b53c01beecfe5b14a7 Купить TGRASS сейчас!

Токеномика и анализ цен Top Grass Club (TGRASS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Top Grass Club (TGRASS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 800,00M $ 800,00M $ 800,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 320,00K $ 320,00K $ 320,00K Исторический максимум: $ 0,076 $ 0,076 $ 0,076 Исторический минимум: $ 0,000264347131789679 $ 0,000264347131789679 $ 0,000264347131789679 Текущая цена: $ 0,0004 $ 0,0004 $ 0,0004 Узнайте больше о цене Top Grass Club (TGRASS)

Токеномика Top Grass Club (TGRASS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Top Grass Club (TGRASS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TGRASS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TGRASS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TGRASS, изучите текущую цену TGRASS!

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